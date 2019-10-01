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حوادث

27 أكتوبر.. فض أحراز "خلية جبهة النصرة" الإرهابية

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:12 ص
جريدة الدستور
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تنظر محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، المنعقدة بطرة، محاكمة 16 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة"، بعد انتهاء المحكمة من سماع الشهود، وحددت جلسة 27 أكتوبر المقبل للإطلاع على تقرير اللجنة المشكلة لفحص الأحراز، وتوجد العديد من المحطات بالقضية منها.


تحديد دائرة لنظر الدعوى
بعد انتهاء التحقيقات أحالت النيابة القضية للجنايات لتحديد جلسة لنظر محاكمة المتهمين، وفى 13 مايو 2019 حددت محكمة الاستئناف جلسة 25 مايو من ذات العام لنظر محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.


تلاوة أمر الإحالة
مع نظر أولى الجلسات فى 25 مايو 2019، تلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين وأنكر المتهمين التهم الموجهة إليهم، وتمسك الدفاع الحاضر بسماع أقوال الشهود وفض الأحراز.


فض الأحراز
على مدار 3 جلسات فضت المحكمة أحراز القضية والتى بدأتها فى جلسة 6 يونيو وأنهتها فى جلسة 28 يوليو 2019، وضمت الأحراز صور لأيمن الظواهرى وأشخاص آخرين، فيديوهات للقيادى الجهادى بأفغانستان عبد الله عزام يتحدث عن الجهاد، مقاطع فيديو تحمل عنوان "مجموعة الحماية العسكرية" تضمن مقاطع تدريبية عن القنص، وتعريف بأجزاء بندقية القناصة والمنظار، وكيفية التسديد، وأشخاص يتدربون على استخدام السلاح، وفلاشة عليها صور لأسامة بن لادن وصور علم داعش.


أقوال الشهود
فى جلسة 19 أغسطس 2019 استمعت المحكمة لأقوال المقدم أحمد سالم، الضابط بالأمن الوطنى، ومجرى التحريات فى القضية، وأكد أن المتهم محمد أحمد إبراهيم، هو من قام بتأسيس الخلية التابعة لتنظيم جبهة النصرة داخل البلاد، ومعه بعض العناصر الأخرى، جبهة النصرة جزء لا يتجزأ من تنظيم القاعدة، والمتهم الرئيسى محمد أحمد إبراهيم كامل مؤسس التنظيم اعتنق أفكار الجهاد، فى الثمانينات وكان ضمن المتهمين بمحاولة اغتيال وزير الداخلية حسن أبو باشا، ومع بداية ظهور تنظيم القاعدة تلاقت أفكاره مع أفكار التنظيم فقام بمبايعة قيادات التنظيم على الولاء والطاعة.

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