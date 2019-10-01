برلمان بيرو يقيل رئيس البلاد

أقال برلمان بيرو، رئيس الجمهورية مارتن بيسكارا، وأحل نواب البرلمان نائبته مرسيدس أراوس محله وأدت اليمين.



وبعث نواب البرلمان في بيرو - والذي تنتمي الأغلبية فيه إلى حزب المعارضة الشعبية - رسالة تم نشرها على موقع "تويتر"، أوردتها قناة (روسيا اليوم)، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وأمانة منظمة الدول الأمريكية تتحدث عن "تهديد للديمقراطية" في البلاد.



وكان رئيس بيرو مارتن بيسكارا، قد أعلن في وقت سابق حل البرلمان في الجمهورية بعد أن قاطع النواب إصلاحه للمحكمة الدستورية وصوتوا لعضو جديد في لجنة القضاة.



واتهم نواب المعارضة بيسكارا بمخالفة الدستور وقالوا إنهم سيسعون إلى الإطاحة به على أساس أنه غير قادر على الحكم.



وأدى الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى دفع الديمقراطية الناشئة في بيرو إلى شفا أزمة دستورية واحتمال إثارة اضطرابات في أحد أكثر اقتصادات أمريكا اللاتينية استقرارا.