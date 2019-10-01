القبض على عاطلين لاتجارهما فى المخدرات بالشرابية

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، فى القبض على عاطلين أثناء بيعهما المواد المخدرة على عملائهما بمنطقة الشرابية.



تلقى قسم شرطة الشرابية، بلاغا من الأهالى يفيد بقيام عاطلين ببيع المواد المخدرة بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



تم القبض على العاطلين وبحوزتهما 140 جرام هيروين وحشيش و190 قرصا مخدرا، واقتادهما رجال المباحث إلى القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.