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حوادث

فض "رابعة" و"محاولة اغتيال النائب العام" أبرز محاكمات اليوم

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:01 ص
جريدة الدستور
عماد سليمان
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تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء عدد من القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:


سماع الشهود فى "فض رابعة"

تستمع الدائرة 28 إرهاب المنعقدة بطرة، أقوال الشهود فى إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما فى "فض اعتصام رابعة العدوية".
جدير بالذكر، أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ75 متهما من بينهم محمد البتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وكما قضت بأحكام بالمشدد لباقى المتهمين.


محاولة اغتيال النائب العام المساعد

تنظر المحكمة المختصة، المنعقدة بطرة، محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان، وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.


نجلة القرضاوى

تنظر نيابة أمن الدولة العليا، أمر حبس علا القرضاوى ابنة الإرهابى يوسف القرضاوى، فى التحقيقات التى تجرى معها فى قضية النيابة العامة فى الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
وأسندت النيابة العامة للمتهمة ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.

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