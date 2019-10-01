نفوق 7 أفيال فى سريلانكا بسبب التسمم

بدأت السلطات في سريلانكا تحقيقات بعد العثور على سبعة أفيال نافقة وسط الاشتباه فى تعرضها للتسمم.



وعثر على الأفيال النافقة على مدار اليومين الماضيين في محمية هابارانا الطبيعية، وأشارت السلطات إلى أن جميع الأفيال النافقة من الإناث ومن الفصيلة ذاتها وكانت إحداها حامل.



ويواصل مسئولو الحياة البرية والسلطات الأمنية عمليات البحث في المنطقة للعثور على أدلة قد تؤدي إلى فك اللغز أو مزيد من الأفيال النافقة، ورغم إجراء عمليات التشريح لجثث الفيلة لم يتم الكشف بعد عن سبب نفوقها.