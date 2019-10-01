الحكومة البريطانية تعتزم طرح بديل لشبكة الأمان الأيرلندية

ذكرت تقارير إعلامية أن الحكومة البريطانية تعتزم طرح بديلها الذي طال انتظاره لـ "شبكة الأمان" لتنظيم الحدود الأيرلندية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).



وكانت شبكة الأمان، التي رفضها النقاد المؤيدون لبريكست الذين يعتقدون أنها ستجعل بريطانيا ضمن ترتيبات جمركية غير محددة مع الاتحاد الأوروبي، حجر عثرة رئيسي في المفاوضات بين بروكسل ولندن.



ويقول مؤيدوها إن ذلك الترتيب أساسي من أجل جعل الحدود مفتوحة بين أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية، وبالتالي احترام اتفاق سلام هش في أراضي المملكة المتحدة.



وذكرت محطة "آر تي إي" الأيرلندية أن لندن تخطط لاقتراح عدد من المراكز الجمركية على الجانبين على طول الحدود الأيرلندية، وستقع على بعد عدة كيلومترات من الحدود الحقيقية وسيتم تتبع السلع بنظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) إلى أن تصل إلى الجانب الآخر.