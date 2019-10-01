الصين تحتفل بمرور 70 عاما على الحكم الشيوعى

تحتفل الصين اليوم الثلاثاء بسبعة عقود من الحكم الشيوعي باستعراض للقوة في وسط العاصمة بكين، تشارك فيه قوات وصواريخ جديدة وعربات تعرض التفوق التكنولوجي للبلاد.



والاستعراض هو الحدث الأكثر أهمية في العام فيما تتطلع الصين لإظهار صورة من الثقة في وجه تحديات متزايدة، بما في ذلك احتجاجات مناهضة للحكومة في هونج كونج مستمرة منذ أربعة أشهر تقريبا وحرب تجارية مريرة مع الولايات المتحدة أرهقت اقتصادها.



وسيلقي الرئيس الصيني شي جين بينغ كلمة، ثم سيحضر عرضا عسكريا حاشدا يشارك فيه نحو 15 ألف جندي في جزء من ميدان تيانانمن فيما تحلق طائرات حربية فوقهم.



ومن المحتمل أن ينزل الرئيس الصيني من على المنصة لتفقد صفوف القوات فيما لا تزال التفاصيل الدقيقة للبرنامج سرية.



ولا يزال شي يحظى بشعبية كبيرة في الصين بسبب حملته الجسورة على الفساد ولدفعه بثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم لصدارة السياسة العالمية.



لكن الحزب الشيوعي لا يزال قلقا بخصوص قبضته على الحكم والمكانة الدولية.