إيقاف سالازار مدرب ألعاب القوى 4 سنوات بسبب المنشطات

أعلنت الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات إيقاف ألبرتو سالازار، الذي تولى تدريب مجموعة من أبرز العدائين في العالم وأبرزهم البطل الأولمبي البريطاني مو فرح، لمدة أربع سنوات بسبب مخالفة لوائح المنشطات.



وقالت الوكالة الأمريكية إنها فرضت عقوبة سالازار بسبب "قيادة وتسهيل تعاطي المواد المحظورة" عندما كان يتولى مسؤولية كبير المدربين في برنامج مخصص لتحسين قدرة متسابقي أمريكا على التحمل.



وأضاف البيان أن سالازار، الذي قاد أيضا البطل الأوليمبي الأمريكي ماثيو سنتروفيتز، قام بالاتجار بشكل غير مشروع في المواد المحفزة للأداء لعدد من الرياضيين.



وكشفت الوكالة بعد تحقيقات موسعة امتدت على مدار أربع سنوات أن سالازار تلاعب أو حاول التلاعب بعملية الكشف عن المنشطات على الرياضيين خلال هذا البرنامج المخصص لتطوير الأداء.



وفرضت الوكالة عقوبة الإيقاف أربع سنوات أيضا على جيفري براون الذي عمل كخبير استشاري بأجر لتحسين الأداء وتعاون مع عدد كبير من الرياضيين في برنامج التدريب ذاته.