مقاتلة كورية جنوبية تقوم بدورية فوق جزيرة متنازع عليها مع اليابان

قال طيار بسلاح الجو الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، إن طائرة مقاتلة كورية جنوبية قامت بدورية فوق جزيرة متنازع عليها مع اليابان.



وتم عرض تسجيل مصور للطيار وهو يعلن عن الدورية في مراسم الاحتفال بذكرى تأسيس الجيش الكوري الجنوبي.



وتطلق كوريا الجنوبية على الجزيرة اسم دوكدو في حين تسمى تاكيشيما في اليابان.