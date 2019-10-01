محمد الشوربجى يفوز بلقب "سان فرانسيسكو الدولية" للإسكواش

توج البطل المصري محمد الشوربجي، لاعب سموحة والمصنف الثاني عالميًا ببطولة "أوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو الدولية للإسكواش، والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عقب تغلبه على مواطنه المصري طارق مؤمن، لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميًا.



وفاز الشوربجي على مؤمن بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية امتدت لـ70 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "11-5، 11-13، 11-9، 7-11، 11-4".



كما توجت البطلة المصرية رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الإسكواش، ببطولة "أوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو والتى استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية بدءًا من 24 سبتمبر.



وفازت الوليلي على نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الخامسة عالميًا في المباراة النهائية بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة سريعة استغرقت 23 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "11-5، 11-5، 11-5".



يذكر أن سان فرانسيسكو هى أول بطولة بفئة البلاتينيوم فى الموسم الجارى، وتقدر قيمة جوائزها المادية بحوالى 121 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، كما تمثل بطولة سان فرانسيسكو ثانى بطولات الموسم الجديد، الذى لم يشهد سوى بطولة الصين المفتوحة قبل هذه البطولة.