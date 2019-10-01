الليلة.. افتتاح معرض "تداخل" بمتحف الفن المصرى الحديث

يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السابعة من مساء اليوم٬ معرض "تداخل" للفنان أيمن صلاح طاهر، والذي يقام بقاعة الباب سليم بمتحف الفن المصري الحديث في دار الأوبرا المصرية، حتى يوم السبت 12 أكتوبر الجاري.



يشار الى أن الفنان أيمن صلاح طاهر هو نجل الفنان التشكيلي الراحل "صلاح طاهر" أحد رواد الفن التشكيلي المصري ومن أبرز وأهم الأسماء الخالدة في سجله الريادي، وللفنان أيمن طاهر العديد من المعارض الفردية على المستوى المحلي والدولي بأكبر وأشهر المتاحف وقاعات العرض بالعالم، كما يُعرف عن الفنان موهبته المتميزة في مجال التصوير الفوتوغرافي نظرًا لمجال عمله المتخصص في مجال الغطس تحت الماء وهو ما جعله عاشقًا مولعًا بهذا الفن لينقل للمتلقي مشاهد ساحرة وخلابة للحياة تحت الماء، هذا العشق الذي لازمه وظل متأثرًا به حتى في مجال التصوير الزيتي فتشعر وكأن شخوصه أقرب في شكلها وإيقاعها بالكائنات تحت الماء، وقد نال الفنان العديد من الجوائز عن أعماله، بالإضافة إلى الجوائز التى حصل عليها عن كتبه المصورة مثل كتاب «التاريخ» الذى فاز بجائزة إيطالية عام 1997 كأحسن كتاب مصور لعام 1996.