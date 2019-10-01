10 قتلى على الأقل فى معارك بين ميليشيات بإفريقيا الوسطى

قتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم مدنيون، في معارك دارت الجمعة بين ميليشيات متناحرة في جمهورية أفريقيا الوسطى، بحسب ما أعلنت منظمات حقوقية وإنسانية محليّة ودولية.



ودارت المعارك بين "ائتلاف أنتي بالاكا" وميليشيا "وحدة من أجل السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى"، وهما فصيلان مسلحان شاركا في توقيع اتفاق السلام الذي أبرم في فبراير بين الحكومة و14 مجموعة متمردة من جهة، وبين هذه الميليشيات المتناحرة في ما بينها من جهة أخرى.



وقال مسؤولون في بعثة الأمم المتحدة في وسط إفريقيا (مينوسكا) مشترطين عدم نشر أسمائهم إنّ المعارك التي دارت في جنوب البلاد في قريتي بانغاو وليوتو بولاية أواكا أسفرت عن مقتل 12 شخصًا.