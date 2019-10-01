هونج كونج تعزز التدابير الأمنية استعدادا لـ"ذكرى تأسيس الصين الشعبية"

انتشر عناصر الشرطة في أنحاء هونج كونج، اليوم الثلاثاء، سعيا لمنع تظاهرات الحراك المطالب بالديموقراطية فيما تحيي المدينة الذكرى السبعين لتأسيس الصين الشعبية.



وعززت السلطات التدابير الأمنية قبيل مراسم إحياء الذكرى وأعلنت عن إغلاق أكثر من 10 محطة مترو فيما قام ضباط الشرطة بعمليات تفتيش في الشوارع ووسائل النقل العام.



وتشهد المدينة التي تعد مركزا ماليا مهما توترا في وقت توعد المتظاهرون بأن يطغى تحركهم على الاحتفالات، مصعدين تظاهراتهم التي بدأت قبل نحو أربعة أشهر للمطالبة بمزيد من الحريات الديموقراطية ومحاسبة الشرطة.



وشهد يوم الأحد أسوأ أعمال عنف في أسابيع بين الشرطة والمتظاهرين.



ودعا النشطاء المواطنين إلى النزول إلى الشارع في اليوم الوطني الذي اعتبروه "يوم حداد".



وفي مؤشر واضح على غياب الأمن السياسي في المدينة، تابع المسؤولون مراسم صباحية لرفع العلم في منطقة المرفأ من داخل مركز مؤتمرات مغلق.