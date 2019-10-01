الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 الموافق 02 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هونج كونج تعزز التدابير الأمنية استعدادا لـ"ذكرى تأسيس الصين الشعبية"

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:33 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
انتشر عناصر الشرطة في أنحاء هونج كونج، اليوم الثلاثاء، سعيا لمنع تظاهرات الحراك المطالب بالديموقراطية فيما تحيي المدينة الذكرى السبعين لتأسيس الصين الشعبية.

وعززت السلطات التدابير الأمنية قبيل مراسم إحياء الذكرى وأعلنت عن إغلاق أكثر من 10 محطة مترو فيما قام ضباط الشرطة بعمليات تفتيش في الشوارع ووسائل النقل العام.

وتشهد المدينة التي تعد مركزا ماليا مهما توترا في وقت توعد المتظاهرون بأن يطغى تحركهم على الاحتفالات، مصعدين تظاهراتهم التي بدأت قبل نحو أربعة أشهر للمطالبة بمزيد من الحريات الديموقراطية ومحاسبة الشرطة.

وشهد يوم الأحد أسوأ أعمال عنف في أسابيع بين الشرطة والمتظاهرين.

ودعا النشطاء المواطنين إلى النزول إلى الشارع في اليوم الوطني الذي اعتبروه "يوم حداد".

وفي مؤشر واضح على غياب الأمن السياسي في المدينة، تابع المسؤولون مراسم صباحية لرفع العلم في منطقة المرفأ من داخل مركز مؤتمرات مغلق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

عامر: انتظروا الدولار عند 15.8 جنيه قريبًا.. وانخفاضات متوقعة للسلع المستوردة

منذ حوالي 11 ساعة

لماذا يتهرب الإخواني عبدالله الشريف من تهمة «المخدرات»؟

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها بالجيم

منذ حوالي 21 ساعة

"مباشر قطر" تكشف تفاصيل لقاء الهارب محمد على بضابط المخابرات القطرية (فيديو)

ads

الصور

image description

خبير فى الشئون التركية يكشف مؤامرة "أردوغان" ضد مصر

image description

افتتاح مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون

image description

انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي أمام الزمالك

image description

حفل تدشين أوبرا عايدة بالأقصر بحضور نجوم الفن

image description

نزول لاعبي الزمالك والحكام أرض المعلب في انتظار الفريق السنغالي

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف بالمستندات حقيقة الأموال القطرية في شركات محمد علي

خلال ساعات.. تفاصيل إعلان مصير أسعار البنزين

بالصور.. حريق بقرية فلسطين فى الإسكندرية

شاهد.. نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها بالجيم

أيام زمان

معلومات تعرفها للمرة الأولى عن إبراهيم سعفان.. وسبب رحيل 4 من أبنائه

الوحش المصري في تركيا

علاء ولي الدين تقمص شخصية والدته الحقيقة في "الناظر صلاح الدين".. تعرف على القصة

فنانة مصرية تسببت باغتيال عالمة الذرة سميرة موسى.. تعرف عليها

الصحة

وصفة منزلية لحماية أسنانك من تصبغات القهوة

4 علاجات فعالة للتخلص من الصداع

آلام المعدة مؤشر لإصابة الأطفال بالاكتئاب

5 مواد احذر من وضعها على بشرتك

الرئيس نيوز

تأجيل البت في مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت إلى 8 أكتوبر

السجيني أمينا لـ"دعم مصر" للعام الثاني.. والإبقاء على المكتب السياسي باستثناء "الخشن"

لأول مرة.. "حماس" تتهم قطر بالتطبيع مع إسرائيل

القبض على موظفيّن في محافظة القاهرة متلبسيّن بـ"الرشوة"

منوعات

التاكسي الطائر والدرون على طاولة معرض "دبي للهليكوبتر"

طائرة مسيرة تعثر على مجرم صيني هارب من 17 سنة

السعودية تحقق المركز الثاني في مسابقة Hardware CTF

الصين تحتفل بالذكرى 70 لتأسيسها بعرض عسكري ضخم

كشكول

تكريم المعلمين والطلاب المتميزين بمدرسة الطيار عمرو عبده بالقاهرة الجديدة

إنطلاق نموذج محاكاة الرئاسة الأمريكية باقتصاد القاهرة للعام الـ13

"التعليم العالي" تكشف ملامح الدراسة بالجامعة التكنولوجية بالقاهرة

غدًا.. حفل مشاريع تخرج كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية بدار الأوبرا

إسلام سياسي

بالصوت والصورة.. قادة الإخوان يعترفون بحملهم السلاح وانتهاج العنف

إخوانى منشق يكشف طرق استغلال "الإخوان" عناصرها

اعترافات الموالين للإخوان: "كل واحد يشيل شيلته"

داعية سلفى: "الجزيرة" تقود مخططًا شيطانيًا ضد مصر


زيت وسكر

تفاصيل إنشاء وحدة المسئولية الاجتماعية للشركات لدعم مبادرات الصحة العامة

مستشفى سرطان الأطفال يحتفل باليوم العالمى للصيادلة

ترشيد المياه فى ندوة لطالبات الثانوى بالأقصر

وزير الرى يستعرض أجندة أسبوع القاهرة الثانى للمياه

مقالات الرأي
ماجد حبته
مساجد أردوغان.. أوكار تجسس!
محمد العسيري
محمد العسيري: عايزينها تبقى ثورة
د. منى حلمى
الذى يمنعنى فعلًا من أن أمشى على حَل شعرى
محمود عابدين
تحيا مصر
المزيد

الثقافة

الليلة.. افتتاح معرض "تداخل" بمتحف الفن المصرى الحديث

صدور رواية "لأنها مختلفة" للكاتبة حبيبة خراز

أوبرا الإسكندرية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

ندوة "كيف تعيش سعيدا؟" بمكتبة القاهرة الكبرى.. اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك