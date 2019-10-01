الذهب يهبط.. وارتفاع قياسى للبلاديوم

هبط الذهب أمس الاثنين إذ دفعت الضبابية حيال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعض المستثمرين للجوء للدولار الآمن ليضغطوا بذلك على الأصول المقومة بالعملة الأمريكية.



وارتفع البلاديوم، الذي يُستخدم في التحفيز بصناعة السيارات، لمستوى قياسي جديد وسط توقعات بعجز في المعروض هذا العام ما ساهم في تخطيه مستوى 1700 دولار لأول مرة.



وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1490 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0743 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجلت الأسعار 1486.60‭‭ ‬‬دولار في الجلسة السابقة وهو أقل مستوى منذ 18 سبتمبر.



وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 1496.60 دولار للأوقية. واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع.



واستقرت أسواق الأسهم في أوروبا وآسيا، بما في ذلك الصين، اليوم متجاهلة أنباء عن أن الإدارة الأمريكية تدرس إلغاء قيد شركات صينية من البورصات الأميركية.



ونقلت بلومبرغ عن مونيكا كراولي المسؤولة في وزارة الخزانة الأمريكية قولها يوم السبت إن البيت الأبيض لا يفكر في هذه الخطوة في الوقت الحالي، بعد أن ذكرت رويترز يوم الجمعة أن الإدارة الأميركية تدرس هذه الإجراء.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1694.85 دولار للأوقية بعدما سجل مستوى قياسيا عند 1700.71 دولار في وقت سابق من الجلسة.



ونزلت الفضة ما يزيد عن واحد بالمئة إلى 17.33 دولار للأوقية وهبط البلاتين بنحو واحد بالمئة تقريبا إلى 929.77 دولار للأوقية.