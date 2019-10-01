صدور رواية "لأنها مختلفة" للكاتبة حبيبة خراز

عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ صدرت حديثا رواية "لأنها مختلفة" من تأليف حبيبة الخراز.



تسلط الرواية الضوء على عائلة أرستقراطية تعيش حياة هانئة ومستقرة، تبدأ بالتحول عندما يقرر "خليفة" الولد الذكر الوحيد للعائلة فتح فرع للشركة الأم في وطنه في باريس، هربًا من زواج تقليدي تخطط له العائلة، ليكون له مع الحب موعدًا، كان اللقاء في الطائرة لــ "ميفا" الكامرونية المولد المغادرة على نفس الطائرة من قطر إلى باريس متجهة إلى بيت والديها في فرنسا.



تتوالى اللقاءات بين الشاب والفتاة وتتوطد علاقة حب وثيقة بينهما فيقرر الزواج بها، بعد أن نبض قلبه بحبها، وهو متأكد أن المجتمع والعائلة سيكونا لهما بالمرصاد وخصوصًا "الوالدة" فلا لونها ولا نسبها ولا شكلها ولا عاداتها تناسب هذه العائلة.



وعليه يُمثل صوت والدة "خليفة" أغلبية المجتمع الرافض لأي علاقة زواج تكون بين لونين مختلفين، وجنسيتين مختلفتين والنظر إليها بوصفها علاقة تخفي خلفها فضيحة محققة لعائلة تتمتع بالجاه والنسب والمكانة الاجتماعية الرفيعة، فما هي التحديات وما هو المصير؟ هذا ما تحاول الرواية الإجابة عنه.