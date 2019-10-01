استعجال تقرير الأدلة الجنائية لحل لغز سرقة مشغولات ذهبية من الوراق

أمرت النيابة العامة بالجيزة باستعجال تسليم تقرير فحص الأدلة الجنائية حول سرقة مصوغات ذهبية من منزل سيدة على يد مجهول بمنطقة الوراق، لمواصلة التحقيقات.



وتلقى قسم شرطة الوراق، بلاغًا من ربة منزل، أفادت فيه بتعرض شقتها للسرقة على يد مجهول، حيث استولى على مشغولات ذهبية من داخل الشقة.



وانتقل رجال المباحث لإجراء المعاينة، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالشقة، بالإضافة إلى فحص المشتبه بهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.