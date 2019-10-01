أوبرا الإسكندرية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

فى إطار احتفالات دار الأوبرا المصرية بذكرى نصر أكتوبر٬ تقدم فرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد٬ فى الثامنة من مساء يوم الأحد المقبل٬ حفلا فنيا احتفالا بهذه المناسبة الخالدة حيث يتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل الأغانى الوطنية التى ترسخت فى وجدان المصريين منها: بسم الله أداء الكورال٬ الأرض بتتكلم عربى٬ عظيمة يا مصر أداء كريم زيدان٬ سمينا وعدينا حبايب مصر أداء ولاء طلبة٬ عاش اللى قال٬ عاشت بلادنا أداء ياسر سعيد. يا أغلى اسم فى الوجود أداء الكورال٬ طوبة فوق طوبة٬ أم الصابرين أداء ندى غالب. الله يا بلدنا أداء محمد الخولى. إن كان على القلب أداء ياسر سعيد ومحمد الخولى. بحبك يا مصر٬على الربابة بغنى أداء شروق شريف. ويختتم نجوم الفرقة الحفل بأغنية الأرض الطيبة.



يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004 وتضم نجوم الشباب الواعد.. وقد شاركت الفرقة بالعديد من الحفلات الفنية الناجحة بالمهرجانات الدولية والمحلية ولاقت استحسان وإعجاب الجمهور.