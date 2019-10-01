ندوة "كيف تعيش سعيدا؟" بمكتبة القاهرة الكبرى.. اليوم

تنظم مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك٬ في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ ندوة بعنوان "كيف تعيش سعيدا"، وذلك فى إطار الاهتمام بالشباب من أجل رفعة شأن الوطن فالشباب يعد أمل المستقبل.



تتضمن الندوة محاور: كيف تعيش سعيدا؟، وما هو مفهوم السعادة ؟، وما الفرق بين السعادة - الرضا - المتعة؟، وهل السعادة قرار ذاتي؟ وكيف أقرر أن أكون سعيدا؟، وهل تؤثر الظروف على السعادة ؟، وكيف تحسن واقعك عن طريق السعادة؟، وماهي التدريبات العملية لتستشعر بالسعادة لحظيا؟.



هذا ويتحدث فى الندوة الدكتور أحمد عمارة استشاري الصحة النفسية بالطاقة الحيوية، ويقوم بإدارة الندوة وتعريفها للجمهور الإعلامي حسام مصطفى.ومن المقرر أن تكرم المكتبة الدكتور أحمد عمارة لما يقدمه من جهد لإسعاد المجتمع والاهتمام بالشباب.