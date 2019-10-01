صدور "متاهة الأرواح" الحلقة الرابعة من مقبرة الكتب المنسية

صدرت حديثا عن منشورات الجمل٬ الترجمة العربية لرواية "متاهة الأرواح" وهي الحلقة الأخيرة من الرباعية البرشلونية "مقبرة الكتب المنسية" للكاتب الإسباني كارلوس زافون. ترجمة معاوية عبد المجيد.



"متاهة الأرواح" هي الحلقة الرواية الرابعة بعد: سجين السماء٬ لعبة الملاك٬ وظل الريح. رواية متوقدة، لا تقل عن سابقاتها من حيث الحماسة والإثارة والتشويق، تعود بنا مرة أخرى إلى تلك الأزقة الضيقة التي يكتنفها غموض مريب ولغز عصيب، ما بين برشلونة الزاهية ونقيضها اللعين، لتغدو المدينة مثل دوائر الجحيم يجوي بعضها بعضا، نقابل فيها وجوها جديدة، تنضم إلى الشخصيات السابقة وتتفاعل معها، وبدلا من إرشادنا إلى ختمة نهائية للرباعية، تنفتح الصفحات على سيناريوهات مختلفة، فتتسع لتشمل أمكنة أخرى، وتتعمق في الحديث عن أزمنة مهدت للحرب والمأساة وما تبعها من أعوام التسلط والقهر والجور.