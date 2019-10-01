ما معنى إرسال جدة الطفلة جنة للمحاكمة العاجلة؟

أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، المتهمة صفاء عبد الفتاح، جدة الطفلة "جنة" للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامها بضرب وتعذيب حفيدتيها الطفلتين جنة وأماني محمد سمير وإحداث إصابات ما أدى إلى وفاة الأولى.



وعن معنى المحاكمة العاجلة قال أيمن محفوظ المحامي، إن تحويلها للمحاكمة العاجلة معناه انتهاء التحقيقات وأن القضية أصبحت صالحة لاحالتها للقضاء ووضع التكييف القانوني الملائم للقضية.



وأضاف محفوظ، في تصريحات خاصة "للدستور" أن، إحالة الجدة للمحاكمة العاجلة هو معنى حقيقي للعدالة الناجزة التي تحاول أن ترجع حقوق المجني عليها من الجدة التي نزع الله الرحمة من قلبها ولابد لها من عقوبة تكون رادعة.



وأوضح أن، النيابة العامة لها أن تضع التكييف القانوني أي وصف الواقعة ووضع التهمة وإسباغ مواد القانون الملائمة عليها بمعنى "أن ترى النيابة أن تلك الواقعة بعد التحقيقات تقع تحت أي قسم من القوانين وتطلب من المحكمة معاقبة المتهمة بناء على ما تم اتهامها به وتحدد العقوبة الملائمة".



ونصت المادة 230 على أنَّ "كل من قتل نفسا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام"، بينما تضمنت المادة 241 أن "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على 20 يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة، أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس".