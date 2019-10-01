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حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين فى "أحداث عنف الظاهر"

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:55 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
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ننظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهما في قضية "أحداث عنف الظاهر".

عقدت الجلسة، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.

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