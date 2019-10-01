اليوم.. إعادة محاكمة المتهمين فى "فض اعتصام رابعة"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة المتهمين في قضية المعروفة إعلاميا بـ "فض اعتصام رابعة".



صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.



وتضمن قرار المحكمة استعجال التقارير الطبية للمتهم ياسين محمد ياسين، وتقرير الباحث الاجتماعي للمتهم عمر عبد الرحمن، وعرض المتهم مصطفى محمد منصور على طبيب السجن، وعرض المتهم سلامة عبد العزيز على طبيب السجن كذلك مع استمرار حبس المتهمين.



أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.