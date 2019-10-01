بالصور.. على الحجار ينتهى من تسجيل أغنية "قصه نجاح"

انتهى المطرب الكبير علي الحجار، من تسجيل أحدث أغانيه "قصه نجاح"، لإهدائها إلى شركة مصر المقاصة، في احتفالها بمرور ٢٥ عاما باليوبيل الفضي لها، والمقام داخل أكبر الفنادق بالتجمع الخامس.



"قصه نجاح" من كلمات د.محمد غانم وألحان عصام إسماعيل وفكرة وإشراف أميمة عمران، ومن المقرر أن تعرض لأول مرة في الحفل.



ويقوم بتنظيم الحفل هاني حسن ستار، ومن المقرر أن يحضره عدد كبير من نجوم المجتمع والشخصيات العامة.



يذكر أن علي الحجار قدم عدد من الحفلات الضخمة مؤخرا كانت من بينها حفل مهرجان محكي القلعة وسط حضور عدد كبير من الجماهير والمحبين.