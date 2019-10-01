بالصور.. "حماقى" يتألق فى أقوى حفل لطلاب الإسكندرية

أحيا الميجا ستار محمد حماقي حفل استقبال "welcome party" ضخم لصالح طلاب جامعة فاروس بالإسكندرية، بحضور الآلاف من الطلاب من مختلف الكليات والمراحل.



حضر "حماقي" بصحبة مدير أعماله حمدي بدر وبمجرد صعوده على خشبة المسرح مرددا لأغنية "نفسي أبقي جنبه" تعالت صيحات وهتافات الطلاب بشكل آثار إعجاب "حماقي" الذي من جانبه وجه لهم الشكر لحفاوة الاستقبال.



شهدت بوابات فندق هيلتون جرين بلازا المقام به الحفل حشود ضخمة من محبي حماقي الذين توافدوا على المكان منذ الخامسة عصرا لحجز الصفوف الأولى أمام المسرح.



كما قدم حماقي عدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "كل يوم من ده" منها "يزلزل"، "ياستار"، "صور"،"من البداية"، "أعمل ايه" "قالوا عنك"، "راضيني"، "من قلبي بغني"، "أجمل يوم"،"دنيتي اتغيرت"،"واحدة واحدة" "مابلاش"، "أحلى حاجة فيكي"، "قادرين نعملها".. وغيرها ممن تبادل الجمهور في تقديمها مع نجمهم المفضل بشكل متناسق ولافت للنظر وكأنهم كورال له.



ويواصل حماقي تصوير حلقات برنامج "the voice" في موسمه الجديد الأكثر تميزا من المواسم السابقة كعضو لجنة تحكيم بمشاركة راغب علامة وأحلام وسميرة سعيد.



وتلقى حماقي خلال الحفل العديد من الهدايا الخاصة من المعجبين وقامت إدارة الجامعة بتكريمه كأفضل مطرب بناء على استفتاء إدارة رعاية الطلاب، من جانبه حرص حماقي على توجيه الشكر لمدير أعماله حمدي بدر والقائمين على التنظيم الرائع بهاء محمود وإيهاب أبوالسعود.