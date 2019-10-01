بعد الوفاة بسببه.. نصائح حتى لا ينفجر هاتفك

توفيت تلميذة مراهقة في كازاخستان متأثرة بجراح رهيبة؛ بسبب انفجار هاتفها الذكي الذي كان متصلا بالشحن الكهربائي وموضوع على وسادتها وهي نائمة، حيث انفجرت بطارية الهاتف بالقرب من رأسها، بحسب موقع "lad bible".



وترصد"الدستور" نصائح حتى لا ينفجر الهاتف.

- لابد من فصل الهاتف من الشاحن ما إن تتم عملية الشحن.

- استخدام الشاحن الأصلي للهاتف.

- إزالة أي حافظة تضع الهاتف فيها عند الشحن.

- تفادي شحن الهاتف ليلا.

- يزداد الخطر إذا وضع الهاتف الذكي في مكان يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته أو يساهم في اشتعال الحرائق، كوضعه فوق المخدة أو السرير.

- توقف عن شحن الهاتف أن شعرت بالحرارة.

- اشحن الهاتف عندما يكون فارغ، وأوقف الشحن عندما يمتلىء.