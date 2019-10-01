بالصور.. حريق بقرية فلسطين فى الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق اندلع في قرية فلسطين بحى العامرية ثان دون وقوع إصابات أو خسائر.



تلقى حي ثان العامرية بلاغًا من مواطن مساء الإثنين يفيد بوجود حريق بقرية فلسطين.



وعلى الفور توجه مدحت عبدالفضيل رئيس حى العامرية ثان إلى مكان الحادث، وعليه تم توجه النوباتجية الموجوده بالحى لمكان الحريق فى وجود النجده والمطافى، ووجد أن هناك حريق بجوار مركز شباب فلسطين وتم السيطرة عليها وإطفاءها دون أى خسائر.



وتم إبلاغ غرفة عمليات المحافظة بها.