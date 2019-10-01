حبس المتهمين بسرقة الشقق السكنية فى الشروق وبدر

اعترف المتهمان أمام نيابة الشروق وبدر الجزئية بسرقتهما للشقق السكنية بالمناطق الهادئة، وذلك بأسلوب كسر الباب، كما حاول المتهمان استعطاف النيابة بمرورهما بضائقة مالية وإعالتهما لأسر، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات، أن المتهمين "كمال. م"، و"محمد. م" اعترفا بارتكابهما واقعة سرقة إحدى الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب، وتمكنا من سرقة 2 شاشة آل جي، و2 جهاز لاب توب، و2 خواتم ذهب عيار 21، ومبلغ مالي.



وكانت بداية الواقعة، عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة الشروق وبدر تفيد بسرقة شققهم السكنية، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي حدثت بها وقائع السرقة تم تحديد هوية المتهمين، وضبطهما وبسؤالهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وحرر المحضر اللازم رقم "9843"، وتولت النيابة التحقيقات.