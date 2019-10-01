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حوادث

اعترافات عصابة تزوير المستندات فى الوايلى

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 02:27 ص
جريدة الدستور
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كشفت تحقيقات نيابة الوايلى، أن المتهمين بتزوير المحررات الرسمية فى دائرة القسم والبالغ عددهم 3 أفراد، كونوا فيما بينهم تشكيل عصابى بهدف تحقيق أرباح سريعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، ورود معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها وجود أحد الأشخاص يقوم بتزوير رخص قيادة مهنية وتم استدراجه وضبطه أمام مصلحة الأحوال المدنية بدائرة قسم شرطة الوايلى، وتبين أنه عاطل وبحوزته رخصة قيادة ثالثة باسمه "مزورة"، ورخصة قيادة أولى باسم شخص "مزورة".

واعترف بقيامه و2 آخرين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى اصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية، حيث يقوم الثالث باصطناعها وتوزيعها عن طريق الأول والثانى، تم استهدافه تم ضبطهما وضبط بحوزة الثانى 7 رخص قيادة مهنية "مزورة" و5 تأشيرات سفر بأسماء مختلفة "معدة للتزوير"، كما ضبط بمسكن الثالث جهاز كمبيوتر بمشتملاته وجهاز كمبيوتر "لاب توب" و2 جهاز برنتر ألوان و892 رخصة خالية من البيانات "مزورة"، وأقر المتهمين باصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية باستخدام المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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