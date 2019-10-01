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حوادث

تفاصيل إحالة المتهمين بقتل عاطل وإشعال النار فى شقته ببدر

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 02:23 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الشروق وبدر بإحالة 3 متهمين لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهم بقتل عاطل وإشعال النار في شقته بمدينة بدر.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم "70532" لسنة 2019،أن المتهمين، هم: "عاطف. أ" 42 سنة، و"هاشم. س"، 30 سنة، و"طارق. ع"، 32 سنة، واعترف المتهمين أمام النيابة بارتكابهم جريمة قتل المجنى عليه "إسلام. ح"، 28 سنة، وإشعال النار في شقته بعد التأكد من وفاته.

وأقر المتهمين أمام النيابة بأنهم شركاء في أكثر من محل بمدينة بدر ويقوموا بتجميع كل إيرادات ومكاسب المحلات داخل خزانة موجودة بأحد المحلات، والمجنى عليه قام بسرقة 150 ألف جنيه من داخل الخزانة وأدعى دخول بلطجية أثناء تواجده بداخله وقاموا بضربه وسرقة المبلغ من داخل الخزانة.

وتابع المتهمين: "بالكشف في كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة قبل تحرير محضر بقسم الشرطة اكتشفنا تعطيلها، لكن حارس العقار المجاور للمحل "محل السرقة" أقر بأن المجني عليه طلب منه بأن يدعى دخول 3 أشخاص المحل أثناء تواجده ويدلى أمام الشرطة بأى أوصاف وهمية ووعده بإعطاه جزء من المبلغ المسروق".

وأضاف المتهمين: "ذهبنا لمنزله وطلبنا منه الأموال الذى قام بسرقتها وأخبرناه بأن الحارس قد اعترف عليه، لكنه أنكر ارتكابه واقعة السرقة وهددناه بتحرير محضر بسرقة الخزانة واتهامه بالسرقة فأصر على الإنكار بل وتشاجر معنا وقام بطردنا فنشبت بيننا مشاجرة وانتهت بطعنه بسكين في البطن حاولنا نقله للمستشفى لكنه كان قد توفي في الحال، فأشعلنا النار في الشقة محاولين إخفاء الجريمة وبحثنا عن الأموال المسروقة في شقته لم نجدها".

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لغرفة عمليات النجدة تفيد بحريق شقة سكنية وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وبنقل المجنى عليه للمستشفى تبين وجود شبهه جنائية وبإجراء التحريات اللازمة تبين قيام 3 أشخاص وهم شركاءه في العمل بقتله وإشعال النارفي شقته لخلافات نشبت بينهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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