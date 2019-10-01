حجز عاطلين بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه فى القطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحجز عاطلين؛ لسرقتهم المواطنين بالإكراه بمنطقة القطامية لحين ورود التحريات الأمنية.



وكانت بداية الواقعة، عندما وردت عدة بلاغات من المواطنين لقسم شرطة القطامية تفيد بسرقتهم بالإكراه وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة بالأماكن التي شهدت وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وتبين بأنهم "حمادة. ص" 29 سنة، و"سامح. ع" 31 سنة، وبسؤالهما اعترفا بارتكابهما وقائع سرقة المواطنين بالإكراه.



وأقر المتهمان بسرقتهما لـ8 هواتف محمولة، و2 آي باد، و4 فيزا كارت ومتعلقات شخصية، وأرشدوا عن مكان بعض المسروقات، وتعرف أصحابها عليها وتهموهما بالسرقة، وتم تحرر المحضر اللازم والذي يحمل رقم رقم "6510"، كما تولت النيابة التحقيقات.