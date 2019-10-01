"حكايات عن إساءة الفهم".. ترجمة لأمبرتو إيكو عن دار تبارك

صدر حديثًا عن دار تبارك للنشر والتوزيع كتاب "حكايات عن إساءة الفهم" للروائي والناقد الإيطالي الشهير أمبرتو إيكو، ومن ترجمة ياسر شعبان.



يتناول إيكو في هذا العمل محاور مختلفة وطرق عديدة للفهم، والكتاب عبارة عن ثلاث محاضرات تتسم بدرجة ما من الشفاهية قصيرة الجمل، بسيطة البناء، وغير متكلفة.



ألقيت هذه المحاضرات باللغة الإنجليزية على طلبة الدراسات العليا في الأكاديمية الإيطالية بأمريكا.



ويتناول أومبرتو إيكو في محاضراته تلك ثلاثة موضوعات مهمة: اللغة، العلاقة بين الثقافات، العلاقة بين المؤلف والقارئ والنص.



ويكشف إيكو في أسلوب بسيط ودقيق عن تأثير الخلفيات المعرفية والروحانية والأسطورية على الإنسان في علاقته بكل ما يحيط به.