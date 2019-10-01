حبس سائقين بتهمة إصابة آخر فى مشاجرة بالتجمع الخامس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، حبس سائقين بسبب مشاجرة مع آخر على خلافات العمل بمنطقة التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات أن المتهمان هما: "هشام. م" والشهير بنخله، و"محفوظ. ع" سائقين، وأنهما قاما بمشاجرة مع سائق آخر بسلاح أبيض لخلافات العمل انتهت بإصابة الأخير.



كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة التجمع الخامس يفيد نشوب مشاجرة بين سائقين، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الخامس من القبض على متهمان ونقل مصاب لمستشفى التجمع الخامس التخصصي، وحرر المحضر اللازم رقم 8831 وتولت النيابة التحقيقات.