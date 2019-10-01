حبس 4 متهمين لسرقتهم التكاتك بالمطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية حبس 4 متهمين لسرقتهم التكاتك بدائرة النيابة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات الأولية أن، المتهمين هم: "عماد م"، "أحمد.ع"، "ولاء. س"، و"ممدوح.ع"عاطلين، وأنهم كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في سرقة التكاتك والقيام بتغيير ملامحها وبيعها.



تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بسرقتهم لـعدد 2 توك توك بالإكراه، و4 تكاتك أخرى بأسلوب المغافلة وقاموا ببيعهم وتقسيم مبالغ بيعها على أنفسهم.



كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة المطرية يفيد بسرقة التكاتك الخاصة بهم وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة.



تم تحرير المحضر اللازم تحت رقم "8843" وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.