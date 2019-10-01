ضبط عاطل وبحوزته مواد مخدرة بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية من ضبط عاطل وبحوزته مواد مخدره وسلاح ناري.



وكان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث الجنائية، بورود معلومات سرية من قبل المقدم محمد الأرضي رئيس مباحث شربين تفيد بوجود شخص يجلس على مقهى زيزينيا بشربين ويوجد معه مواد مخدره حشيش.



وانتقلت قوة المباحث إلى مكان المبلاغ برئاسة المقدم محمد الأرضي رئيس المباحث، ومعاوني المباحث النقيب أحمد عاطف، والملازم أول أحمد الشرنوبي، وتم القبض على المتحرى عنه، ويدعى "إبراهيم" ٢٥ عاطل، ومقيم أبو جلال مركز شربين، كان جالس بمقهى زيزينيا على كورنيش النيل بشربين، وبتفتيشه تواجد معه 2 طربة حشيش وفرد خرطوش و3 طلقات ومبلغ مالى 520 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازتها بغرض الاتجار.



وتم تحرير المحضر رقم 11338 جنايات شربين، وتم العرض على النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.