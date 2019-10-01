نيابة السلام تطلب تقرير المعمل الجنائى عن 30 قطعة لمخدر الحشيش

أمرت نيابة السلام بإرسال عينة من حرز لمخدر الحشيش للمعمل الجنائي لفحصها وكتابة التقرير عنها.



وكانت قد أمرت نيابة السلام بحبس عاطلين لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها بدائرة القسم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات أن المتهمان هما: "وليد ع"، "محمد ف" عاطلين وبضبطهما ومواجهتهما اعترافا بحيازتهما للمواد المخدرة لقصد بيعها وترويجها.



وكاتت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة السلام أول تفيد قيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام أول من القبض عليهما وبحوزتهم 30 قطعة حشيش ومبلغ مالي من متحصلات تجارتهم.



تم تحرير المحضر اللازم برقم " 9074" وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.