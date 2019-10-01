إزالة 5 حالات تعدِ على نهر النيل بالمنيا

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا، بالتعاون مع مسئولي الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة التسع، من ضبط 5 حالات تعدي مختلفة على نهر النيل بالمحافظة.



كانت حملة أمنية (إزالات) ضمت شرطة المسطحات المائية وأجهزة البحث الجنائي بالمحافظة، برئاسة العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، وتحت إشراف اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، وبالتنسيق والتعاون مع مسئولي الوحدات المحلية قد نجحت في إزالة 5 حالات تعدي علي نهر النيل، من بينها مخالفات تتعلق بمياه الري وآخرى بالصيد بدون تصريح ومخالفات البناء على ضفاف النيل أو إلقاء مخلفات تلوث مياه النيل.



تم إزالة حالات التعدي وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة مرتكبيها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهم.