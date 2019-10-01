جهاز حدائق أكتوبر: طرح مناقصة لتنفيذ المسطحات الخضراء بالمدينة

يُعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر برئاسة المهندس أشرف فتحي، عن طرح مناقصة لأعمال صيانة المسطحات الخضراء وماعليها من مزروعات بمناطق الجانب الأيمن والجزيزة الوسطى بمدخل طريق النايل سات من طريق الواحات حتى محطة المياه الجزيزة؛ امتداد مدخل النايل سات والجزيرة من محطة المياه حتى مدينة زويل والدلتا بمدخل النايل سات الطريق المؤدية إلى مشروع الإسكان الاجتماعي بطريق "A10" وطريق "RA" والجزر أمام "ابني بيتك 1،2" من أمام وخلف جامعة زويل حتى نهاية نادي الزمالك وجزر "ابني بيتك" من 1 إلى 7 بالمدينة.



وأوضح رئيس الجهاز، أنه يتم طرح كراسة الشروط بمقر الجهاز بقيمة 300 جنيه، ويرفق المظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 50 ألف جنيه ويزداد بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي، مشيرًا إلى أن جلسة فتح المظاريف الفنية تعقد يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر الجاري.