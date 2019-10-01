بالصور.. سقوط عقار قديم بوسط الإسكندرية دون إصابات

سقط عقار قديم خالي من السكان، مكون من 3 أدوار، بوسط الإسكندرية، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.



وتلقى حي وسط الإسكندرية، بلاغًا بسقوط العقار الكائن بـ52 شارع المروة مع شارع الميرغني، منطقة غربال محرم بك.



على الفور، انتقل العميد فادي وديع رئيس حي وسط، وبرفقته مدير إدارة المتابعة، والمهندس النوبتحي، والأجهزة المعنية بالحي إلى موقع العقار المذكور، وتبين بالمعاينة، سقوط عقار قديم خالي من السكان، ومكون من دور أرضي + دورين علويين، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.



ووجه "وديع" شركات المرافق، "كهرباء، مياه" لقطع المرافق عن العقار، واتخاذ اللازم نحو تأمين العقارات المجاورة، وسرعة عمل التوصيلات اللازمة للعقارات التي انقطع عنها التيار.



كما وجه رئيس الحي باتخاذ اللازم، واتخاذ ما يلزم لرفع الأنقاض، وفتح الشارع للمارة والمرور، ولا زالت المتابعة قائمة والعمل مستمر.