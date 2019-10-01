مناقصة لتنفيذ أعمال شبكة إنارة الطريق الشرقى "القاهرة _ المنيا"

كشف المهندس أشرف عبد الغني رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، عن طرح مناقصة لتنفيذ أعمال شبكة إنارة الطريق الإقليمي الشرقي "القاهرة _ المنيا" للشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، مشيرا إلى أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بقيمة 1000 جنيه.



وأشار رئيس الجهاز إلي أنه، يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 159 ألف جنيه ويزاد بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي، موضحًا أنه سيعقد جلسة الاستفسارات الاثنين 14 أكتوبر بمقر الجهاز.



وأضاف رئيس الجهاز أنه، ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الاثنين 28 أكتوبر بمقر الجهاز، موضحًا أن المناقصة تخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنه 2018.