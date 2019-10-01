تنفيذ 1800 حكم قضائى فى حملة بالمنيا

تمكنت وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن المنيا بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمراكز ومدن المحافظة التسع من ضبط متهمين هاربين من أحكام قضائية مختلفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة عليهم.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارًا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية بنجاح مباحث تنفيذ الأحكام بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمراكز ومدن المحافظة التسع من ضبط 1800 متهم هارب من أحكام قضائية مختلفة من بينها أحكام جنائية وأخرى أحكام حبس جزئي ومستأنف.



تم التحفظ علي المتهمين الذين تم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم لتنفيذ الأحكام الصادرة عليهم وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات.