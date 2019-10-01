حبس 3 عاطلين لحيازتهم 93 كيس استروكس بالنهضة

قررت نيابة السلام حبس 3 عاطلين؛ لحيازتهم 93 كيس استروكس بمنطقة النهضة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات أن المتهمين هم "طارق. م" 27 سنة، و"أسامة. ع" 25 سنة، و"محمود. ط" 27 سنة، عاطلين، اعترفوا أمام النيابة بترويجهم للمواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم بقصد الإتجار والكسب الغير مشروع.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة السلام ثانى تفيد بقيام 3 متهمين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وبحوزتهم 93 كيس استروكس قبل ترويجهما بدائرة القسم، وحرر المحضر اللازم رقم "5377" وتولت النيابة التحقيقات.