مناقصة عامة لصيانة شبكة إنارة "ابنى بيتك" بالفيوم الجديدة

أعلن المهندس عبدالوهاب صميدة، القائم بأعمال تسير جهاز مدينة الفيوم الجديدة، طرح أعمال التشغيل والصيانة والحراسة لشبكة إنارة "ابني بيتك " بالحي الثالث بمشروع الإسكان العائلي، من خلال مناقصة عامة للشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.



وقال القائم بأعمال تسير جهاز مدينة الفيوم الجديدة، إنه يت الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز، وذلك نظير سداد مبلغ 750 جنيهًا، مشيرًا إلي أن العطاء يقدم بمظروفين أحدهما للعرض الفني، والأخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز.



وأوضح "صميدة"، أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 70 ألف جنية، ويزاد بنسبة 5% في حالة الرسو، وتعقد جلسة الاستفسارات الفنية يوم الإثنين الموافق 14 أكتوبر بمقر الجهاز، وتعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر.