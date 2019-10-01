"آخرها تجريد لاعب من جنسيته".. مسلسل انتهاكات النظام القطرى لا ينتهى

واصل تميم بن حمد أمير قطر، ممارسة أعماله المنافية للأعراف، بعد أن جرد لاعب المنتخب القطري السابق بألعاب القوى سليمان حامد عبد الله من جنسيته القطرية.



وكشف المعارض القطري خالد الهيل عن أن تنظيم الحمدين يمارس شتى أنواع الاضطهاد ضد بطل قطر السابق في ألعاب القوى سليمان حامد عبد الله لدرجة تجريده من الجنسية.



ولم تكن هذه هى المرة الأولى التي تنتهك فيها حقوق القطريين، حيث قامت السلطات القطرية في سبتمبر 2017، بسحب الجنسية من شيخ قبيلة الغفران "طالب بن لاهوم بن شريم المرى" مع 55 شخصًا آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته، بعد رفض الشيخ طالب إتباع أوامره بانتقاد المملكة العربية السعودية.



وذكر موقع "قطريليكس" انتهاكات النظام القطرى ضد السيدات، إذ يمنع القضاء الوصاية على الفتيات لإباحة زواج القصر منهن، وعدم توظيف السيدات القطريات، بالإضافة إلى الانتهاكات الأخرى التى رصدتها عدد من المنظمات فى جنيف وتوجيه الاتهامات لهذا النظام.



ومع تواصل مسلسل الانتهاكات عندما بدأت أعمال بناء الاستاد عام 2014، ومنذ ذلك الحين دفع مئات العمال من مختلف أنحاء العالم أرواحهم في سبيل تحقيق حلم "تنظيم الحمدين" في استضافة مونديال 2022 مهما كان الثمن، دون مراعاة للظروف والقيم الإنسانية التي يجب أن يعمل فيها العمال حفاظًا على أرواحهم.



ووفق تقارير حقوقية موثقة، كان العمال يعملون دائمًا في ظل درجات حرارة شديدة الارتفاع، ووسط ظروف عمل لا يتم فيها الالتزام بأي معايير سلامة أو أمان، وأجورهم نحو 6 دولارات يوميًا.