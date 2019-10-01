اليوم.. مطار القاهرة يستقبل ثانى طائرات "الأيرباص 200 300"

يستقبل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، ثانى طائرات "الإيرباص 200 300" الجديدة، القادمة من كندا للانضمام إلى أسطول شركة مصر للطيران، وذلك ضمن صفقة القرن التى أبرمتها وزارة الطيران المدنى والشركة الوطنية للطيران أواخر عام 2017، والتى تتضمن شراء 35 طائرة مختلفة الطرازات بقيمة مالية بلغت حوالى 6 مليارات دولار.



وأقعلت الطائرة منذ ساعات قليلة من مونتريال فى طريقها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل ثم إلى القاهرة لتنضم إلى أسطول الشركة الوطنية برقم رحلة "MSR3330".



وكان وفد من الشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران" يضم كافة القطاعات الفنية والإدارية والصيانة والقانونية والضيافة والطياريين، قد غادر مطار القاهرة الدولي الأسبوع الماضي، لمشاهدة تجريب الطائرة الجديدة بمصنع الشركة بكندا، حيث ستصل الطائرة الجديدة وعلى متنها وفد إعلامي رفيع المستوى.



ومن المقرر أن يتم تسيير الطائرة الجديدة إلى الدول العربية والإفريقية والأوروبية القريبة، حيث تعد من الطرازات المتوسطة، ويشهد ذلك النوع من الطائرات إقبالا من جانب شركات الطيران العالمية، لشرائه؛ نظرا لانخفاض تكلفته وزيادة وسائل الحماية الأمنية والتأمينية به.