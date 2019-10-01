حبس مسجل وسائق لتعديهما علي تباع بالسلاح الأبيض في المرج

قررت نيابة المرج الجزئية حبس مسجل وسائق لتعديهما علي تباع بالسلاح الأبيض لخلافات مالية بينهم بمنطقة المرج، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات الأولية أن: المتهمان "سالم. م" مسجل، "إبراهيم. ع" سائق وبضبطهما اعترفا أمام النيابة بتعديهما علي المجني عليه "حماده س " تباع بالسلاح الأبيض لخلافات مالية نشبت بينهم.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة المرج يفيد بقيام مسجل وسائق بالتعدي علي تباع بسلاح الأبيض بدائرة القسم لخلافات مالية نشبت بينهم وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى وضبط المتهمان وبسؤالهما اعترفا بارتكابهم الواقعة.



تم تحرير المحضر اللازم رقم "7423" وبالعرض على النيابة وجهت للمتهمان تهمة الشروع في قتل شخص وأصدرت قرارها السابق.