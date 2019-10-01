اليوم.. بدء صرف المقررات التموينية لشهر أكتوبر

تبدأ شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، اليوم الثلاثاء، في صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر أكتوبر المقبل، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع، اعتبارًا، من اليوم الثلاثاء، الأول من شهر أكتوبر، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.



وكان قد كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الانتهاء من افتتاح المرحلة الثانية من مشروع "جمعيتي" لعدد 1000 منفذ، بجانب أيضا افتتاح 3120 فرعًا للمرحلة الأولى ليصل إجمالى عدد فروع مشروع "جمعيتي" التي تم افتتاحها حتى الآن 4250 فرعًا لطرح السلع الغذائية، ومن المقرر أيضًا البدء في افتتاح فروع المحلة الثالثة خلال الشهر المقبل وذلك لمن قام بالانتهاء من كافة التشطيبات والإجراءات الخاصة لهذه المنافذ.



وتقوم اللجنة المشكلة من وزارة التموين وممثلة من الشركات المعنية ومديريات التموين بمعاينة منافذ المشروع والتأكد أن مساحة المنفذ لا تقل عن 30 مترًا وتبعد بمسافة لا تقل عن 500 متر، عن أقرب منفذ لطرح السلع التموينية، وإعداد تقارير وإرسالها إلى الوزارة لأخذ الموافقات النهائية وعمل كافة الإجراءات اللازمة لافتتاح المنافذ بالمرحلة الثالثة بعد معاينة جميع الطلبات الواردة للشركات سواء تقع فى مناطق الاحتياجات أو لا تقع فى نطاق الاحتياجات والحصول على الموافقات النهائية من وزارة التموين على المنافذ الموافقة للشروط وكذلك طبقا لاحتياجات كل منطقة.