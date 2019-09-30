مولودية الجزائر يطيح بظفار ويتقدم للدور الـ16 في كأس العرب

تأهل مولودية الجزائر لدور 16 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم بعد تعادله 1-1 مع مستضيفه ظفار العماني اليوم الاثنين.



واستفاد الفريق الجزائري من فوزه 1-صفر في لقاء الذهاب ليتفوق بنتيجة إجمالية 2-1.



افتتح عبدالعزيز حميد التسجيل لظفار في الدقيقة 61 وتعادل هشام نقاش بضربة مزدوجة رائعة قبل ربع ساعة على النهاية.



وتأهلت عشرة فرق حتى الآن إلى دور 16 وهي الوصل والجزيرة من الإمارات والقوة الجوية والشرطة العراقيين والاتحاد السكندري والإسماعيلي من مصر والاتحاد السعودي وشباب الأردن والمحرق البحريني بجانب مولودية الجزائر.