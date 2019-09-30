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سياسي

أيمن أبو العلا: الرئيس السيسى ينحاز دائمًا إلى محدودى الدخل

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:57 م
الدكتور أيمن أبوالعلا
الدكتور أيمن أبوالعلا
محمد الشريف
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أكد الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا وأبدًا ينحاز إلى محدودي الداخل، وهو ما أكده فى بداية حكمه، مشيرًا إلى أن الرئيس أشاد مرارًا وتكرارًا بالمصريين في ووقوفهم بجانب بلدهم في صعب الظروف التي واجهتها.

وأضاف "أبوالعلا"، فى بيان صحفي له اليوم، أن توجيه الرئيس للحكومة بمراجعة تنقية بطاقات التموين بمثابة تأكيد على حرص الرئيس على دعم محدودي الداخل، وتوفير كافة السلع الأساسية لهم.

وأوضح"أبوالعلا"، أن المصريين كعادتهم يبعثون رسائل إلى العالم بأن وقوفهم بجانب بلدهم واجب وطني، مؤكدًا أن مصر تسير على طريق الإصلاح الاقتصادى والسياسي رغم كل الصعوبات التي واجهتنا في السنوات الماضية.

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