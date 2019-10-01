حماية المستهلك يحذر من منتج "Slimming wonder patch"

استمرارا لدور جهاز حماية المستهلك في حفظ وصون سلامة المستهلك المصري، يحذر جهاز حماية المستهلك من استخدام منتج "Slimming wonder patch"، حيث رصدت إدارة الإعلانات المضللة والأنشطة التسويقية الخادعة بالجهاز إعلان الشركة المنتجة على بعض القنوات الفضائية، والتي تدعي فيه الشركة المنتجة حصول المنتج المعلن عنه على تصريح من وزارة الصحة وهو على خلاف الحقيقة.



وعليه قام الجهاز باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بإحالة الممثل القانوني للشركة إلى النيابة العامة وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.



وقد أهاب الجهاز بالمواطنين "أصحاب الشكاوى" التجاوب مع مجموعات العمل بالجهاز، مشددًا على كافة الكيانات والشركات – أطراف المنظومة الاستهلاكية – سرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين بصورة أكثر إيجابية، ووجه الجهاز رسالة للتجار ومقدمى الخدمات بضرورة الالتزام بالضوابط القانونية وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية والامتناع عن أى ممارسات سلبية تضر بالمستهلك، مؤكدًا أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم فى مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية، وأن المواطن هو محور اهتمام كل مؤسسات الدولة.