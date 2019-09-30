صحيفة: ترامب دفع رئيس وزراء أستراليا للمساعدة في تحقيق وزارة العدل

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس دونالد ترامب دفع رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون لجمع معلومات لصالح التحقيق الذي تجريه وزارة العدل الأمريكية والذي يعتقد ترامب أنه سوف يقوض مصداقية التحقيق الذي يقوده المحقق الخاص روبرت مولر.



وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس ترامب تحدث هاتفيا مع موريسون في الأسابيع الأخيرة من أجل طلب مساعدة أستراليا في مراجعة تقوم بها وزارة العدل الأمريكية للتحقيق الذي أجراه المحقق الخاص مولر بشأن التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016.



وقال أحد هذين المسؤولين إن البيت الأبيض قام بعد ذلك بتقييد الوصول إلى المكالمة، بحسب الصحيفة.



وقد طلب وزير العدل وليام بار من ترامب التحدث مع رئيس الوزراء الأسترالي وفقًا للصحيفة.